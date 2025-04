Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2025 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all'ascolto Si sta lentamente normalizzando illungo la rete viaria della città metropolitana dinon solo presenti particolari disagi alla circolazione Tuttavia la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto in via Renato Fucini correntemente in prossimità di via della Bufalotta rallentamenti perpresenti nella galleria Giovanni XXIII fino a via della Pineta Sacchetti fuori raccordo ci troviamo sulla Pontinarallentato per incidente tra Tor de' Cenci via Cristoforo Colombo direzione Eur in tema di lavori in programma questa notte la chiusura della galleria Principe Amedeo Savoia Aosta da Largo di Porta Cavalleggeri a Piazza della Rovere In entrambe i sensi di marcia dalle ore 22 fino alle 5 e comunque per i dettagli di questi di altre notizie potete consultare il sito