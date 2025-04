ASCOLTI TV 12 APRILE 2025 AMICI 259 CHIUDE NE VEDREMO DELLE BELLE 127 DON CAMILLO 71 IN ALTRE PAROLE 63

ASCOLTI TV 12 APRILE 2025 • Sabato •Gli ASCOLTI tv di sanato 12 APRILE 2025 con l’ultima (anticipata) puntata di Ne VEDREMO DELLE BELLE. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2489 31.66PT – 5594 32.54M E D I A S E T24H – 3073 39.08PT – 6636 38.60Settegiorni Parlamento – 462 12.50Tg1 + Dialogo – 962 20.00 + 1050 20.50Uno Mattina in Famiglia – 1043 21.50 + 835 19.20Sognando. Ballando Con Le Stelle Casting – 667 15.30BB + Linea Bianca + Linea Verde Tipico – 791 19.30 + 802 15.00 + 1349 17.73Linea Verde Italia – 2212 19.69Tg1 – 3453 25.60Le Stagioni dell’Amore – 1269 10.40Passaggio a Nord Ovest – 917 8.90 + 730 7.90A Sua Immagine – 760 8.70 + 732 8.60Sabato in Diretta – 922 10.60 + 1150 11.90L’Eredità Weekend – 2122 19.11L’Eredità Weekend – 3448 25.96Tg1 – 3881 25. Bubinoblog - ASCOLTI TV 12 APRILE 2025: AMICI (25,9%), CHIUDE NE VEDREMO DELLE BELLE (12,7%), DON CAMILLO (7,1%), IN ALTRE PAROLE (6,3%) Leggi su Bubinoblog TV 12• Sabato •Glitv di sanato 12con l’ultima (anticipata) puntata di Ne. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 2489 31.66PT – 5594 32.54M E D I A S E T24H – 3073 39.08PT – 6636 38.60Settegiorni Parlamento – 462 12.50Tg1 + Dialogo – 962 20.00 + 1050 20.50Uno Mattina in Famiglia – 1043 21.50 + 835 19.20Sognando. Ballando Con Le Stelle Casting – 667 15.30BB + Linea Bianca + Linea Verde Tipico – 791 19.30 + 802 15.00 + 1349 17.73Linea Verde Italia – 2212 19.69Tg1 – 3453 25.60Le Stagioni dell’Amore – 1269 10.40Passaggio a Nord Ovest – 917 8.90 + 730 7.90A Sua Immagine – 760 8.70 + 732 8.60Sabato in Diretta – 922 10.60 + 1150 11.90L’Eredità Weekend – 2122 19.11L’Eredità Weekend – 3448 25.96Tg1 – 3881 25.

