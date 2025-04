Io e mio marito siamo cugini di terzo grado il nostro bambino può avere problemi

marito siamo cugini di terzo grado. I nostri bisnonni erano fratelli, i nostri nonni cugini di primo grado, i nostri padri cugini di secondo e noi cugini di terzo.In famiglia non ci sono casi di patologie genetiche, ma non abbiamo purtroppo effettuato il cariotipo di coppia nel periodo preconcezionale. Visto che siamo imparentati ci sono più possibilità che il feto sia malformato? Cosa possiamo fare ora che sono già incinta? Grazie per la risposta.L'articolo “Io e mio marito siamo cugini di terzo grado: il nostro bambino può avere problemi?” proviene da GravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “Io e mio marito siamo cugini di terzo grado: il nostro bambino può avere problemi?” Leggi su Gravidanzaonline.it Gentile dottore, sono al secondo mese di gravidanza (4+5) e ho delle paure per la gravidanza, visto che io e miodi. I nostri bisnonni erano fratelli, i nostri nonnidi primo, i nostri padridi secondo e noidi.In famiglia non ci sono casi di patologie genetiche, ma non abbiamo purtroppo effettuato il cariotipo di coppia nel periodo preconcezionale. Visto cheimparentati ci sono più possibilità che il feto sia malformato? Cosa posfare ora che sono già incinta? Grazie per la risposta.L'articolo “Io e miodi: ilpuò?” proviene da GravidanzaOnLine.

Ne parlano su altre fonti Carmen Russo e la chiusura di «Ne vedremo delle belle»: «Ci siamo rimaste male, non dovevano metterci contro Amici. Mio marito Enzo Paolo Turchi? Mi ha conquistato ignorandomi». Veronica Maya: «Con mio marito ci siamo sposati tre volte. Mia figlia mi dice: Non puoi fare un lavoro più nor. Maria Grazia Cucinotta: «Avrei voluto un altro figlio ma non ci sono riuscita. Io e mio marito siamo ancora am. Neonata rapita e ritrovata: "Ieri io e mio marito siamo morti e risorti" scrive la mamma. Francesca, super mamma fiorentina: "Aspetto il nono figlio". Anbeta Toromani: «Io e Alessandro non siamo sposati ma lui è mio marito». La paura della mamma per l'operazion.

Lo riporta msn.com: «Mio marito vuole che mi occupi dei suoi figli mentre lui esce con gli amici. Non credo sia giusto, ma per lui sono egoista» - Uscire e avere i propri spazi quando si ha una relazione è fondamentale, anche per il benessere del rapporto. Vale, però, se ognuno si assume ...

Lo riporta msn.com: Se lo viene a sapere mio marito... - Ci siamo conosciuti al parco, tra persone amanti dei cani, quando la domestica di famiglia non poteva portare il nostro Dalmata, che dunque accompagnavo io. Quasi per caso ho incontrato Alfredo (metto ...

Scrive msn.com: La posta di Gramellini: «Sto con mio marito da 12 anni, mi sento in trappola: cosa succede se, senza di lui, non so più chi sono?» - Pur di non faticare ci siamo illusi che per risolvere i problemi bastasse liberare l’ego e abolire i doveri Caro Massimo, ti scrivo perché mi sento intrappolata. Non tanto perché non veda una via d’us ...