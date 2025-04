NE VEDREMO DELLE BELLE FINISCE L’AGONIA MA ALMENO IL PREMIO VA IN BUONE MANI

VEDREMO DELLE BELLE”, il talent show condotto da Carlo Conti, in onda sabato 12 aprile in prima serata su Rai1.Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe si sono messe in gioco con passione, si sono sfidate a colpi di talento (insomma.) e hanno dato il massimo in ogni prova.Chi sarà la vincitrice assoluta?Le protagoniste si cimenteranno in cinque diverse prove: canto, ballo, musical, intervista e una “sfida a sorpresa” tra due concorrenti.Per chiudere “in BELLEzza”, la puntata finale offrirà alle concorrenti anche due “prove speciali”, una DELLE quali vedrà le 10 primedonne impegnate in 10 “assoli”, di cui ciascuna di loro sarà unica protagonista; in palio 5 punti bonus da ciascuno dei 3 giurati. Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: FINISCE L’AGONIA MA ALMENO IL PREMIO VA IN BUONE MANI Leggi su Bubinoblog Ultimo appuntamento con “Ne”, il talent show condotto da Carlo Conti, in onda sabato 12 aprile in prima serata su Rai1.Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe si sono messe in gioco con passione, si sono sfidate a colpi di talento (insomma.) e hanno dato il massimo in ogni prova.Chi sarà la vincitrice assoluta?Le protagoniste si cimenteranno in cinque diverse prove: canto, ballo, musical, intervista e una “sfida a sorpresa” tra due concorrenti.Per chiudere “inzza”, la puntata finale offrirà alle concorrenti anche due “prove speciali”, unaquali vedrà le 10 primedonne impegnate in 10 “assoli”, di cui ciascuna di loro sarà unica protagonista; in palio 5 punti bonus da ciascuno dei 3 giurati.

