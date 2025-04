Lanazione.it - “Se penso me la cavo”, un libro di storie filosofiche scritte dalle maestre dell’infanzia di Soci e San Piero in Frassino

Arezzo, 14 aprile 2025 – Quattordici, un percorso sulla pratica del pensiero e una raccolta dicome strumento di insegnamento innovativo. Questo il progetto che, da due anni, l’Asazione Prospettiva Casentino, sta portando avanti con un’esperta, a fianco delle insegnanti della scuoladi(Comune di Bibbiena) e di quella di Sanin(Comune di Ortignano Raggiolo). Le quattordici insegnanti, seguite da Rossana Farini Teacher in Philosophy for Children – il programma educativo ideato, a metà degli anni settanta, dal filosofo americano Matthew Lipman e da suoi collaboratori, in primo luogo Ann M. Sharp – sono state seguite nella scrittura di queste favole, dopo un anno di studio della pratica del pensiero.