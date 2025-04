Orso marsicano trovato morto mistero e paura nei parchi d’Abru

Orso marsicano è stata scoperta nei pressi di Ortona dei Marsi, sollevando interrogativi su possibili cause naturali o dolose.? Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità abruzzese: la carcassa di un Orso marsicano è stata scoperta da un gruppo di escursionisti nella zona montana di Forca Caruso, nei pressi di Ortona dei Marsi, al confine con il Parco Regionale Sirente Velino.? L'animale, un esemplare maschio di circa 8-10 anni, presentava numerosi traumi ma nessun segno di ferite da arma da fuoco . Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri Forestali, i veterinari della ASL locale e le unità specializzate del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), sono intervenute prontamente per avviare le indagini.? La Procura ha disposto il trasferimento della carcassa all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, dove saranno effettuati esami tossicologici e diagnostici per determinare le cause del decesso.

