ULISSE UN TOUR DI LONDRA A SUON DI CANZONI PER UNA PUNTATA DAVVERO ECCEZIONALE

Lunedì 14 aprile alle 21.30 su Rai1 propone uno speciale di “, il piacere della scoperta” dedicato a. Unspeciale adiindimenticabili.Si può esplorare una città attraverso una playlist di? Sì, se quella città è. In questa, dal titolo “Sulle note di“, Alberto Angela passeggerà per la capitale inglese su strade che diventeranno un vero e proprio pentagramma musicale.Dopo aver attraversato le strisce pedonali di Abbey Road, condurrà i telespettatori all’interno degli omonimi studi musicali per rivivere la grande avventura musicale dei Beatles.A bordo di un autobus, il mitico double decker, farà tappa allo stadio di Wembley, dentro il quale verrà riascoltata la mitica performance dei Queen al Live Aid del 1985 e verrà rivissuta la magica vittoria dell’Italia agli Europei di calcio proprio contro l’Inghilterra.