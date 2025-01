Inter-news.it - LIVE – Inter-Sassuolo Women 1-0, GOOOLLL!! Polli entra e la sblocca!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Arena Civica ‘Gianni Brera’ di Milano.1-077? GOOOOOOOOOOOLLLLL! 1-0 firmato! L’attaccante italiana, appenata dalla panchina, avanza nell’area di rigore avversaria con quattro maglie neroverdi addosso. Poi carica il destro e infila il pallone sotto la traversa.76? Sostituzione per il: esce HagemannFisher70? Altri cambi per l’: esce Cambiaghi, esce PavanBugeja68? CHANCE! I cambi danno nuova linfa alla squadra di Rossi, con le due subte Brustia, per l’assist, e Dhont, con la conclusione, che firmano un’azione pericolosa.