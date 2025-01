Lanazione.it - Lettera aperta al Presidente del Consiglio Comunale di Arezzo Luca Stella

, 16 gennaio 2025 –aldeldiGentile, da cittadini die da persone che hanno fatto parte in anni passati a diverso titolo dell’istituzioni rappresentative del nostro Comune, non possiamo che esprimere preoccupazione per la revoca decisa dall’Ufficio di Presidenza del, della concessione della sala rosa del palazzoper la proiezione del documentario “Maidan la strada verso la guerra” del giornalista Vincenzo Lorusso. Ci preoccupano le motivazioni assunte senza neanche vederlo il documentario – essere filo russo e filo Putin- come se i cittadini e le cittadine dinon fossero loro in grado di valutare i contenuti di un film non proibito dalle leggi delle Repubblica, ma sottoposto invece a questa inaccettabile censura.