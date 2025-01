Ilrestodelcarlino.it - "La sicurezza dei boschi per noi è una priorità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel terribile incendio di Los Angeles sono 15.000 gli ettari bruciati, ma soprattutto è emersa una pericolosità e una forza delle fiamme che neppure i grandi mezzi di uno degli Stati più ricchi e avanzati del mondo riesce a fronteggiare. "Quanto accade in California e più in generale al cambiamento climatico ci mette di fronte a più alti rischi e quindi a nuove responsabilità", afferma Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano la cui superficie forestale, di 19.000 ettari, è quasi paragonabile a quanto andato in fiamme a Los Angeles. "Le aree protette sono fortemente esposte - continue il presidente - anche perché in gran parte coperte dache non producono solo ossigeno, ma svolgono tanti servizi ecosistemici tra i quali quello di stoccare carbonio atmosferico a contrasto del cambiamento climatico.