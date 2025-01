Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, ha scelto lui di andarsene ma il Napoli non si è messo di traverso (Repubblica)

, halui dima ilnon si èdi)L’addio di. Ne scrivecon Marco Azzi:Una scelta sua, certo, ma ampiamente condivisa. Se la cessione a gennaio del campione georgiano non fosse stata economicamente provvidenziale pure per il, infatti, è lecito pensare che De Laurentiis si sarebbedi, anche se l’obiettivo stagionale del ritorno in Champions è già stato con largo anticipo ipotecato. E lo scudetto? Conte sulla vicenda ha fatto un passo indietro pubblicamente e le sue parole non si discostano dalle scelte fatte di recente dal tecnico leccese sul campo, visto che nelle sue gerarchie il numero 77 stava scivolando sempre più indietro. Il rendimento diin questa stagione è stato altalenante: discreto all’inizio, poi in calo.