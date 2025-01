Lapresse.it - Kvara saluta Napoli: “Cari tifosi è il momento di dirci addio”

Ildell’diè arrivato. Khvichatskhelia, con un post sul proprio profilo Instagram,la tifoseria napoletana confermando il suo trasferimento al Psg. “, è difficile e doloroso ma è arrivato ildi. Qui ho trascorso un periodo straordinario. Insieme abbiamo accumulato tanti ricordi e vissuto momenti incredibili”, si legge nel lungo video in cui appare alla finestra con il Vesuvio sullo sfondo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khvichatskhelia (@7)Perpronto un contratto fino al 2029L’attaccante georgiano è atteso nelle prossime ore a Parigi per dare inizio alla sua nuova avventura. Venerdì sono in programma le visite mediche di rito ed è prevista anche la firma sul contratto fino al 2029.