Calciomercato.it - Inzaghi è furibondo e sarà squalificato: cos’è successo con l’arbitro

Esplode la rabbia dell’allenatore nerazzurro nel match di San Siro pareggiato contro il BolognaSimonea fine partita e perennemente agitato durante tutti i 95 minuti di gioco del recupero pareggiato contro il Bologna.Simone(LaPresse) – Calciomercato.itA fare arrabbiare l’allenatore piacentino, oltre al risultato, anche le decisioni arbitrali e la gestione della partita da parte delPairetto.è esploso a bordocampo su un fischio nel recupero nell’ultima azione dei padroni di casa, prima di ritrovare la calma e dirigersi verso il direttore di gara al triplice fischio per chiedere spiegazioni. Il tecnico nerazzurro ha calmato anche i suoi e in precedenza era stato anche ammonito da Pairetto per proteste: essendo in diffida,e non potrà sedere in panchina nel prossimo match in programma sempre al Meazza contro l’Empoli.