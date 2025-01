Inter nuovo colpo per il futuro | in chiusura Vukoje

Leggi su Ilnerazzurro.it

La linea verde di Oaktree si sta configurando sempre di più, soprattutto in questa sessione invernale del calciomercato. Infatti, l’è praticamente inper un baby-dal Montenegro: ecco chi è il giovane talento.Chi è Andrija, promessa del MontenegroUna notizia che segue di poco quella dell’acquisto di Tomas Perez, argentino, centrocampista classe 2005, che farà parte integrante della Primaveraista o dell’U23 in cantiere.La ricerca di giovani talenti non si ferma, per volere della proprietà americana che ha imposto degli obiettivi di ringiovanimento sul mercato ai dirigentiisti. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che l’sia inper portarsi a casa una promessa del Montenegro.Si tratta di Andrija, centrocampista dotato di grande tecnica, classe 2008.