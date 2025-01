Amica.it - Il segreto di bellezza di Helena Christensen? Il tuffo “sotto zero”

Unin acqua ghiacciata per dare una sferzata al metabolismo e alla circolazione sanguigna e sentirsi pervadere da un’ondata di energia: è uno dei segreti didella top model, che a 56 anni su Instagram ha dato prova di grande tenacia e resistenza sfoggiando, tra l’altro, una silhouette da capogiro., bagno ghiacciato per rivitalizzare l’organismoIn un video condiviso su Instagram la top danese, con indosso soltanto il costume da bagno, si immerge da una scaletta in quello che appare come un lago ghiacciato, ricoperto di neve e “forato” per l’occasione. A osservarla il fidato cagnolino, che l’accompagna anche una volta uscita: un’immersione di pochi secondi, più che sufficienti però a rivitalizzare l’intero organismo e farla poi sospirare di piacere una volta tornata all’asciutto.