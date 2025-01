Metropolitanmagazine.it - I 10 migliori film diretti o scritti da Paul Schrader: da Taxi Driver ad American Gigolò

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sceneggiatore geniale e regista visionario,ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico internazionale. Da “” a “First Reformed”, passando per capolavori come “Toro Scatenato” e “Mishima”,ha esplorato i meandri della psiche umana con una profondità e un’intensità uniche. In occasione dell’uscita del suo ultimo, “Oh, Canada“, celebriamo la sua carriera con una top ten che ne ripercorre le tappe fondamentali. I 5dae Martin ScorseseYAKUZA (1974)Diretto da Sydney Pollack, con Robert Mitchum nei panni del protagonista e Ken Takakura. Ilracconta la storia di un detectiveo in pensione che torna in Giappone dopo molti anni per salvare la figlia di un suo amico, rapita dall’organizzazione criminale giapponese.