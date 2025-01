Dday.it - Google ha creato i Titan: modelli IA con la “memoria simile al cervello umano”

Leggi su Dday.it

Uno dei problemi degli attualidi tipo Transformer è che quando vengono usati per analizzare testi lunghi “dimenticano” cose, anche perché la loro finestra di contesto si riempie. Iinvece usano unaneurale per non dimenticare.