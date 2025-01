Tvzap.it - Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori: il nome scelto

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “È nato!”:mamma e papà: il– Fiocco azzurro per una delle coppie più amate dello spettacolo:Petrelli. L’influencer ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, condiviso anche dal compagno, in cui i due tengono tra le braccia il loro primo figlio. ( dopo le foto) Leggi anche: La nipotina del famoso cantante italiano compie 18 anni: “Finalmente è arrivato il giorno”Leggi anche: “Benvenuta Gemma”: Pupo festeggia la nuova arrivata in famiglia, il lieto annuncio: ildi un maschietto che è nato il gennaio 2025. La gravidanza era stata annunciata su Instagram la scorsa estate con un lungo post in cui l’influencer aveva svelato di aver cercato e desiderato l’arrivo del bambino, nato nel segno di «un amore maturo e responsabile».