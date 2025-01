Teleclubitalia.it - Giugliano, unità cinofile in azione: controllo antidroga all’esterno dell’ITS “Galvani”

Leggi su Teleclubitalia.it

Blitzquesta mattinadell‘ITS di, in via Marchesella. Ledella Polizia di Stato hanno effettuato controlli a sorpresa nei pressi della scuola, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti tra i giovani. L’operha visto l’impiego di cani addestrati per il rilevamento di sostanze .L'articoloin” Teleclubitalia.