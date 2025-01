Ilrestodelcarlino.it - Evasione da 18 milioni, imprenditrice nei guai

Per una maxifiscale da oltre 18di euro, è stata denunciata unanel settore calzaturiero. I militari della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, nel corso di una serie di indagini condotte incrociando le informazioni ricavate dalle numerose banche dati in uso alle Fiamme gialle, hanno individuato un’impresa che opera principalmente nel settore delle pelli, del cuoio e delle calzature, che era però completamente sconosciuta al fisco: l’azienda aveva omesso di dichiarare i cospicui ricavi derivanti da tale attività. Dopo alcuni accertamenti preliminari, messi in atto in sinergia con la procura di Macerata, è stata avviata da parte dei finanzieri una accurata verifica fiscale nei confronti della ditta, di cui è risultata titolare una donna cinese.