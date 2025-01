.com - Enrico Ruggeri, video intervista La caverna di Platone: «Non mi ritiro, ma non so se riuscirò a registrare nuovi album»

La nostra, per l’uscita dell’Ladi, tra brani sociali e d’amore, con una battuta anche sulla sua conduzione del programma Gli occhi del musicista su Rai2Vi presentiamo la nostra, in occasione dell’uscita dell’Ladi(Sony Music), tredici tracce che affrontano diverse tematiche.Compra il Doppio Vinile dell’LadiC’è il sociale, con uno sguardo sui conflitti in corso a livello mondiale, un’ode nei confronti del libero pensiero nel singolo Il poeta, dedicata a Pier Paolo Pasolini. Per la prima volta in carriera il cantautore dedica una canzone alla sua Milano e decide di cantare un brano scritto da suo figlio, in arte Pico Rama.che si chiude con Arrivederci addio, titolo che poteva far pensare a undalle scene che viene smentito.