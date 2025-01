Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, l’ammissione di don Vergari: “La pista di De Pedis? Potrebbe essere vera”. Il fratello Pietro a Chi l’ha visto: “Lui sa delle cose”

“Poteva anchevero”: questa frase, quattro parole,indicare se non la soluzione almeno una traccia da seguire e ripercorrere per risolvere uno dei misteri più impenetrabili della storia d’Italia: il giallo della scomparsa di. Ma chidetta e soprattutto in quale circostanza?Audizione di DonPochi giorni fa, donè stato convocato e ascoltato dalla commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse die Mirella Gregori.è l’ex rettore della Basilica di Sant’Apollinare che all’epoca dei fatti, nel 1983, ospitava al suo interno la scuola di musica “Ludovico da Victoria” frequentata da. La ragazza scomparve proprio al termine di una lezione di musica, quello fu l’ultimo posto in cui fu vista il 22 giugno del 1983.