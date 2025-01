Game-experience.it - È morto David Lynch, autore di Twin Peaks, all’età di 78 anni

, figura cardine del cinema surrealista e visionario, si è spento a 78. Il regista, noto per il suo stile unico che fonde elementi di noir, horror e surrealismo, lascia un vuoto ovviamente incolmabile nel panorama artistico globale.Come riportato su Variety, la notizia è stata confermata dalla famiglia tramite un post sui social, con un riferimento ironico al suo celebre aforisma: “Guardate la ciambella e non il buco.”era da tempo affetto da un grave enfisema, che gli aveva impedito di lavorare negli ultiminon è stato solo un regista: il suo contributo ha rivoluzionato il modo di raccontare storie, mescolando realtà e sogno, e ha ispirato generazioni di artisti, dal cinema ai videogiochi. Nato nel 1946 a Missoula, Montana,manifestò fin da giovane un interesse per l’arte visiva, iniziando la sua carriera come pittore.