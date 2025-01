Zonawrestling.net - Dynamite 15.01.2025 Maximum Carnage

Benvenuti all’analisi di, andato in scena dal Brady Music Center di Cincinnati, Ohio. Una puntata importante con il ritorno sul ring di Kenny Omega e il match titolato tra Jon Moxley e Powerhouse Hobbs.La puntata si apre con un video di presentazione che riassume le storyline principali.Kenny Omega vs Brian Cage (3 / 5) Match che vede Cage dominare nella prima parte grazie alla sua potenza, riuscendo a schiantare Omega sul tavolo dei commentatori. Durante la pausa pubblicitaria, Don Callis e Lance Archer ne approfittano per colpire Omega. Al rientro, scambio di colpi tra i due con Cage che sembra avere la meglio, ma Omega riesce a ribaltare la situazione con una sunset flip powerbomb dalla terza corda e un V-Trigger. Dopo un tentativo iniziale, Omega riesce ad eseguire la One Winged Angel per la vittoria.