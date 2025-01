Scuolalink.it - Docente vicario, troppi paradossi: nota Ancodis

Le richieste disul ‘’ – Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato una proroga di 10 giorni per le Regioni che ancora non hanno adottato il dimensionamento della rete scolastica. Parallelamente, per le Regioni che hanno già adempiuto a tale compito, sono state previste misure premiali, tra cui: La possibilità di istituire classi senza rispettare il requisito del numero minimo di studenti; La salvaguardia del contingente Ata per l’anno scolastico 2025/26; La nomina di undel dirigente scolastico per le scuole interessate dal dimensionamento. Tuttavia, proprio l’ultima misura solleva interrogativi giuridici e contrattuali, poiché la figura del “” è formalmente inesistente nella normativa attuale, ma largamente utilizzata nel linguaggio scolastico e nelle prassi operative.