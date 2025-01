Ilgiorno.it - Dalla minoranza incontro aperto

Statuto comunale, nuovo regolamento consiliare e bilancio, dopo le polemiche dicembrine un’assemblea pubblica indetta dalle forze di: lista civica La Svolta, Cammino Comune e civica Si può. L’appuntamento è per il 20 gennaio, alle 20.45, in aula consiliare. "A Cassina de’ Pecchi - così i consiglieri di opposizione Eliana Capizzi, Daniela Tomassetti e Francesca Colombo, Domenico Depascale e Raffaela Annetta - l’Amministrazione ha calpestato il modo di procedere caratteristico di un buon governo, calando i provvedimenti dall’alto e bocciando tutte le proposte dellache riguardavano la partecipazione". Ancora: "Vogliamo incontrare i cittadini e agire concretamente quel processo democratico che ci è stato tolto. In assemblea annunceremo le prossime iniziative pubbliche: chiederemo il rispetto dei diritti delle minoranze e della legittima volontà dei cittadini di partecipare alla vita pubblica".