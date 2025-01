Scuolalink.it - Concorso PNRR2: cosa sapere sui punteggi e sulle fasi

Leggi su Scuolalink.it

Ilintroduce criteri più selettivi, con una soglia di accesso alla prova orale che non si limita alla sufficienza. I candidati dovranno otteneremolto alti per rientrare tra i pochi selezionati, una decisione che ha generato dibattiti tra sindacati e docenti. Uno dei punti critici riguarda la sovrapposizione delcon il precedente Pnrr1, il cui svolgimento è stato caratterizzato da tempistiche prolungate. Il, nonostante le difficoltà organizzative iniziali, beneficia dell’esperienza maturata, con modifiche volte a snellire il processo e a evitare gli errori del passato.: l’ultimo della fase transitoria Il Pnrr1 rappresentava il primodella nuova fase di reclutamento, anche se ancora appartenente al regime transitorio. La complessità organizzativa è stata influenzata dall’alto numero di adesioni e da una normativa in via di sperimentazione.