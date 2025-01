Ilfattoquotidiano.it - Codice della Strada, Furfaro (Pd) interroga il governo sui test salivari. Ma il ministero della Salute risponde: “Non è nostra competenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Parlamento chiede chiarimenti ma iltergiversa. Il deputato del Pd, Marco, hato in Commissione Affari Sociali il ministroper avere spiegazioni urgenti sui diversi paradossi relativi aiper l’accertamento del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, a seguito delle novità introdotte dalle recenti modifiche al, capogruppo dem in Commissione, chiede aldi chiarire tutti gli aspetti più controversi.“Se consumi cannabis, compresa quella terapeutica, rischi il carcere e il ritiropatente. Se consumi fentanyl, tutto a posto”, sottolinea il deputato del Pd. “Questi– aggiunge– non tengono conto dei pazienti che si curano con cannabis medica o farmaci psicoattivi e inoltre possono produrre falsi positivi tra chi assume farmaci per l’ipertensione, per il diabete e la depressione o addirittura farmaci da banco come tachipirina e ibuprofene”.