Bergamonews.it - Cementeria di Calusco, il Tar: “Legittima l’autorizzazione per l’utilizzo dei combustibili”

Leggi su Bergamonews.it

D’Adda. È arrivata la decisione del Tribunale Amministrativo di Brescia che ha confermato la correttezza dell’operato degli enti competenti e di Heidelberg Materials nel percorso amministrativo che ha portato nel novembre 2023 alla nuova autorizzazione per ladid’Adda.L’azienda rimane dunque autorizzata all’aumento da 30 mila a 110 mila tonnellate dialternativi utilizzabili ogni anno dall’impianto, in sostituzione deifossili.Con la sentenza il Tar ha riconosciuto l’assenza di difetti nell’istruttoria amministrativa, durata nove anni e condotta dagli enti nell’ambito delle rispettive competenze. Respinte le critiche dei ricorrenti sugli studi condotti dall’azienda che, come conferma il Tar, “hanno seguito correttamente la normativa applicabile e le linee guida di settore, in particolare con riferimento alla valutazione di impatto sanitario”.