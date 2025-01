Romadailynews.it - Buon compleanno Marilù Tolo, Kate Moss, Kabir Bedi

Leggi su Romadailynews.it

Moss, Kabir, Carlo Maria Viganò, John Carpenter, Antonio Leone, Anna Margherita Miotto, Andrea Riccardi, Giovanni Vavassori, Vincenzo Maria Vita, Gianclaudio Bressa, Domenico Morfeo, Francesca Deidda.Oggi 16 gennaio compiono gli anni: Adriano Manzino, ex calciatore Novara; Elia Greco, ex calciatore Napoli, allenatore; Angela (Angela Denia Tarenzi), cantante, paroliera, attrice; Giorgio Tinazzi, giornalista; Aldo Romano, batterista; Carlo Maria Viganò, arcivescovo; Mario Giordana, arcivescovo; Domenico Fontana, ex calciatore Vicenza.Inoltre, compiono gli anni:, attrice; Francesco Caraccio, artista, pittore, scultore; Kabir, attore; John Carpenter, regista, sceneggiatore, compositore; Giorgio Demetrio Gallaro, vescovo; Gianni Giuliano, attore, doppiatore; Antonio Leone, politico; Anna Margherita Miotto, politica; Marco Coira, militare; Andrea Riccardi, politico, storico; William Raffaeli, medico; Tamara Blazina, politica; Roberto Ferraris, tiratore; Piercarlo Ghinzani, pilota auto; Giovanni Vavassori, ex calciatore Atalanta, Napoli, Cagliari, allenatore; Vincenzo Maria Vita, giornalista, politico; Leonardo Acori, ex calciatore, allenatore; Enrico Nicolini, ex calciatore Ascoli, Catanzaro, Bologna, allenatore, conduttore tv.