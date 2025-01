Brescia carabinieri salvano due bambini chiusi in casa durante un incendio

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo aver salvato una 14enne che minacciava di suicidarsi alla metropolitana di Milano, isi vestono nuovamente da angeli custodi edue, tra i quali una neonata, che erano rimastiinun.L’intervento salvifico deiI fatti si sono svolti lo scorso 12 gennaio a Travagliato, in provincia di, quando un bambino di 2 anni ha inavvertitamente chiuso la mamma fuori al giardino che era andata a buttare la spazzatura. La donna, in preda al panico anche perché stava cucinando sul piano ad induzione, ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono sopraggiunti idella Compagnia di Chiari.Le porte e le finestre erano chiuse e dalla cucina si stava sviluppando un principio di, tuttavia non era possibile abbattere la porta di ingresso a vetri poiché si rischiava di ferire il bambino.