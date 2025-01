Inter-news.it - Asllani, la condanna definitiva arriva da Inter-Bologna! Non adatto

Kristjanha subito lada. Non è che l’abbia subita però, perché è una diretta conseguenza della sua ennesima prestazione insufficiente. INSUFFICIENTE – Kristjanha giocato un’altra partita al di sotto del livello adeguato per garantire a Simone Inzaghi una regia di qualità. Senza Hakan Calhanoglu non può essere l’albanese il primo sostituto e lo ha dimostrato ancora in. La sua prestazione lascia di stucco, perché alla seconda occasione dal primo minuto consecutiva non riesce proprio a confermarsi. Se qualcosa di buono si era visto a Venezia a San Siro tutto è stato cancellato con velocità repentina. Ci sono voluti appena dieci minuti per sbagliare il primo passaggio grave e dare all’occasione di segnare.bocciato in! L’analisiEPISODI – L’errore del primo tempo non è comunque l’unico di questa portata.