Ilgiorno.it - Alla vista degli agenti buttano la droga. Arrestati e allontanati

Hanno provato a liberarsi di due pacchettini con la, ma sono stati notati e. Due uomini di 41 e 30 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, stavano percorrendo via Riviera a Pavia, nel quartiere periferico di San Lanfranco, nel pomeriggio di martedì, quando è transitata una pattuglia della Volante.della polizia, hanno gettato a terra due involucri di plastica, ma il loro gesto è stato visto dagli, che hanno quindi proceduto all’immediato controllo. Recuperati i due pacchetti, è emerso che uno conteneva circa un etto di hashish, l’altro 13 grammi circa della stessa sostanza stupefacente. Sono scattati quindi i due arresti in flagranza, per detenzione diai fini di spaccio, con il sospetto che i grammi mancanti dal secondo pacchetto, che probabilmente conteneva anche quello un altro etto di “fumo”, fossero appena stati spacciati.