Adeyemi il Napoli ha già avuto un primo contatto con l’entourage Sky De

Come annunciato dalla Gazzetta pochi giorni fa, Sky Deutschland (Germania) conferma l’interesse delper Karimdel Borussia Dortmund.In Germania confermano l’interesse delperIl, infatti:cerca un successore di Khvicha Kvaratskhelia. Sta quindi esaminando diverse opzioni.è uno di questi. C’è già stato uncondel giocatore. Il 22enne era già considerato partente al Bvb quest’estate ed era nella lista di Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus. Tuttavia, non c’è stato alcun trasferimento. Ha iniziato la stagione segnando tre reti in Champions League contro il Celtic, ed è stato anche direttamente coinvolto in Bundesliga con cinque gol nelle prime cinque giornate. Tuttavia, l’ha fermato un infortunio muscolare per diverse settimane.