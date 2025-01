Metropolitanmagazine.it - Wolf Man è una storia horror di padri e figli che vive di logica Blumhouse

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il rapporto traè un tema che non è nuovo all’. Film come lo “sperimentale” Searching, l’ottima saga di A Quiet Place di Krasinski o il mediocre Contagious con Arnold Schwarzenegger sono esempi di titoli che hanno fatto largo uso di questa tematica. Ma anche l’originale Uomo Lupo del ’41 affronta questa dicotomia e questo rapportarsi tra genitori ein un modo tutto suo. EMan decide di portare allo stremo questo stesso concetto, usando l’(e una forma di monster/zombi movie) come metafora principale e ricorrente della necessità di proteggere i, anche a costo di diventarne carnefici. Nato dalla volontà, nell’ormai lontano 2014, di Universal di creare un mondo condiviso in cui coesistono gli storici mostri Universal((idea poi in parte accantonata),Man ritrova vita nel 2020 sotto la spinta di Ryan Gosling, prima come protagonista poi come produttore esecutivo insieme a Blum.