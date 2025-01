Ilrestodelcarlino.it - Volo Ryanair in ritardo, due passeggere rimborsate

Pesaro, 15 gennaio 2025 – Unindi oltre 3 ore ha costretto duedi Pesaro a cambiare i loro piani di viaggio e così sono statedi 500 euro dalla compagnia aerea per il disagio subito. E’ la storia di due donne pesaresi che hanno ricevuto il risarcimento per ildi oltre 3 ore delAncona-Bruxelles del 21 settembre 2023 che le ha costrette ad atterrare in Belgio alle 15:35, anziché alle 12:20, come previsto. Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Ancona, che, pochi giorni fa, ha disposto chedovrà effettuare il pagamento di 500 euro nei confronti delle due. “Il Giudice di Pace di Ancona - commentano da ItaliaRimborso, che ha dato supporto alle- ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi diaereo.