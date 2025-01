Sport.quotidiano.net - Volley SuperLega, i prossimi avversari dei gialli. Al PalaPanini arriva una Rana Verona in difficoltà

È una squadra inlache soltanto il 29 dicembre conquistava la Final Four di Coppa Italia dopo una battaglia di due ore e mezza contro Piacenza e da allora però non ha più mosso la classifica, 0-3 contro Civitanova e 1-3 contro Milano in due scontri diretti che hanno tolto agli scaligeri prima il quarto posto e ora messo in seria discussione il quinto, dato che con la vittoria nello scontro diretto Milano ha raggiunto Mozic e compagni. Ai risultati si è aggiunto l’episodio di Civitanova Marche, nel quale Radostin Stoytchev è stato protagonista di un alterco con un tifoso che ha costretto la società alla presa di distanze dal tecnico, annullando la conferenza stampa pre Milano, e lo stesso Stoytchev a un comunicato di scuse. "Al termine della gara contro Cucine Lube Civitanova – si leggeva nel comunicato – il Coach Radostin Stoytchev ha tenuto, seppure in seguito a reiterate precedenti provocazioni, un comportamento assolutamente censurabile di fronte al quale la SocietàSSD Srl si dissocia pienamente.