Utilizzi Gmail? Occhio alla una nuova truffa: controlla subito questa impostazione per difenderti

Seti interesserà sapere che i malviventi hanno messo a punto unatecnica perrti. Google e i servizi che offre sono usati ogni giorno da milioni di persone ed è inevitabile che itori puntino a entrarci dentro per rubare dati e sfruttarli per i loro interessi. L’ultima tecnica di phishing sfrutta Google Calendar. Per questo bisogna sapere come difendersi. La stessa Google ha infatti avvisato gli utenti, suggerendo dire una particolaree cambiare alcune cose. Vediamo come fare.Leggi anche: Pagamenti Pos, cambia tutto: rivolta di clienti e commercianti. Quando scatta la svoltaC’è un nuovo metodo di attacco che sfrutta gli inviti a Google Calendar. Come spiega Money.it, si tratta di inviti ad eventi apparentemente legittimi inviati alle caselle di posta di utenti