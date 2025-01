Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 15/01/25

Sono arrivata alla conclusione che lechemanopensando sul serio di trovare l’amore agli Elios devono essere delle volontarie dedite a missioni umanitarie, delle esperte di soccorso ai più sfortunati o semplicemente delle terribili masochiste, perché per attingere scientemente a quel parterre terrificante bisogna averne di coraggio, eh.Non solo, a voler essere superficiali, lì in mezzo non ci sono bellocci tali da giustificare tutto l’ardore con cui (troppo spesso) se li contendono addirittura, ma, a voler essere meno superficiali, lasciando perdere l’estetica e guardando unicamente la sostanza. pure peggio me sento.Quelli sarebbero? Ma che daVero? Io vedo solo dei cafonazzi della peggior specie, egoriferiti ed egoisti, con malcelate velleità da prime, questo vedo.