Un bambino su 10 nel mondo ha subito molestie sessuali

AGI - Più di unsu dieci subisceche per il 6,1 per cento si trasformano in vere e proprie violenze. Sono i risultati di uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics, e realizzato da un gruppo di ricercatori guidati da Antonio Piolanti dell'Unità di psicologia della salute, Istituto di psicologia, Università di Klagenfurt (Austria). La ricerca è una revisione sistematica e di meta-analisi sugli studi presenti in letteratura estratti dai principali database PubMed, Embase, CINAHL, Web of Science, PsycINFO, ERIC e APA PsycArticles, con particolare attenzione al periodo marzo 2022-aprile 2024. Sono stati inclusi nella ricerca studi con dati di popolazione a livello nazionale, che riportavano dati di prevalenza riguardanti ogni forma di violenza sessuale come rapportiforzati, violenza sessuale da contatto e, subita da bambini/adolescenti/ragazzi nel corso della vita o nell'ultimo anno e studi inclusivi di dati di auto-segnalazioni di bambini che avevanoviolenza sessuale da qualunque persona.