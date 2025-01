Ilnapolista.it - Un altro pareggino fiacco per la Juventus: ormai l’idea di non saper vincere le si è appiccicata addosso (Repubblica)

Secondola malattia dellaè quasi impossibile da debellare, a maggior ragione se poi ci prova in tutti i modi e il risultato è sempre lo stesso. Il pareggio, il tredicesimo contro l’Atalanta. Era andata in vantaggio con Kalulu, forse la miglior partita della stagione, poi però Gasp mette dentro il capocannoniere e riporta il risultato sull’1-1.Nemmeno giocando da squadra inglese la Juve s’è vaccinata dalla pareggiteScrive:Ci ha provato anche così, in un modo nuovo, con contropiedi micidiali, un’intensità da Premier, nove giocatori in area a fare muro ma subito pronti a ripartire come uno sciame, attaccanti mai fermi, poco possesso (finalmente) e tiri a ripetizione (17), ma nemmeno in questa maniera la Juve s’è vaccinata dalla pareggite.È stata probabilmente la migliore della stagione bianconera, anche in rapporto alla forza dell’avversario.