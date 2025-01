Sport.quotidiano.net - Tifosi. Scatta la prevendita, anche allo Store

del Rimini possono già mettersi in tasca il biglietto per la prima del nuovo anno al ’Neri’. Appuntamento fissato per sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30) per i novanta minuti contro la Lucchese. Ed è giàta la. I tagliandi si possono acquistare online sul sito www.vivaticket.com o dai rivenditori autorizzati. Che a Rimini sono la Tabaccheria Pruccoli, la Tabaccheria Romani, il Millenium Bar e la Tabaccheria T’Immagini. A San Marino è possibile acquistarli al Free Shop del centro commerciale Atlante di Dogana, a Riccione al Mac’s Corner Caffè e a Cattolica alla Caffetteria Mazzini. Ma sarà possibile comprare i bigliettidel Rimini sotto la tribuna centrale domani e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Poi sabato dalle 10.30 alle 12.