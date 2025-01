Isaechia.it - Temptation Island, Tony Renda svela se ha tradito Jenny Guardiano e se ha intenzione di provare a riconquistarla

Lo scorso dicembre, protagonista dell’undicesima edizione di, ha confermato la fine della sua relazione con.Nei giorni precedenti all’annuncio dell’estetista, un utente inviò una segnalazione (che potete leggere QUI) a Lorenzo Pugnaloni rivelando che il deejay aveva deciso di troncare la relazione con la ragazza che, nell’ultimo periodo, ha dovuto affrontare la tragica perdita del papà. Eppure, stando a quanto raccontato da, sarebbe stata lei a decidere di lasciarlo dopo aver scoperto diversi tradimenti. “Purtroppo, avendo scoperto dei veri e proprio tradimenti confermati, non posso effettuare un passo indietro (.) Questa volta devo ripartire da me e non sorvolerò mai più che mi venga fatta una cosa del genere. Perché non me lo merito e non se lo merita nessuna donna e nessun uomo“, le parole della ragazza (che potete leggere per intero QUI).