Rompipallone.it - Shock Juventus, ribaltone inaspettato: Giuntoli nei guai

Leggi su Rompipallone.it

Ultim’ora di mercato che lascia a bocca aperta tutto l’ambiente bianconero: Giuntoli ora è in una faccenda intricatissimaDoccia gelata per la, l’ennesima di un mercato che sembra sbloccarsi troppo lentamente e con enormi difficoltà. La notizia che nessuno voleva apprendere, infatti, è ormai confermata.La situazione rappresenta un duro colpo per Cristiano Giuntoli, che aveva una priorità su tutte: quella di sistemare un reparto difensivo messo in difficoltà dai gravi infortuni di Bremer e Cabal.Parliamo di Ronald Araujo, obiettivo numero 1 per rinforzare la difesa bianconera. Ebbene, nonostante la corte bianconera, sembra destinato a restare al Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il direttore sportivo blaugrana Deco ha avuto un incontro decisivo con il centrale uruguaiano, convincendolo a restare in Catalogna almeno fino a giugno, se non addirittura a prolungare il contratto in scadenza nel 2026.