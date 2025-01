Sport.quotidiano.net - Sergio manda avvisi ai naviganti. "Abbiamo vinto una gara difficile però ci mancano ancora molte cose. La squadra ha carattere, non le basi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dall’inviato "Dobbiamo cresceretanto. A livello fisico, tattico e non solo. Ilc’è, è la terza rimonta in quattro partite che facciamo. A livello di atteggiamento,, io posso anche parlare per due ore. Ma se non se lo mettono in testa.". Chiaro, chiarissimoConceiçao nei suoi messaggi ai. Come sempre, ormai. "Bene perchécontro unache merita i complimenti. Ma, ripeto, dobbiamo fare molto di più. Certo, ci manca il tempo, una settimana “pulita“ per lavorare. Non è una scusa. Serve più compattezza, più aggressività: questa è la base. Anche se stiamo avendo qualche problema a livello fisico: questa sera (ieri, ndr) si sono fermati Morata, Pulisic e Thiaw ad esempio". Il tecnico si trovaa dover spiegare un primo tempo negativo: "Neparlato con la