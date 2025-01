Secoloditalia.it - “Senza mutande su ordine della polizia” (video). Fango sugli agenti, Schlein si unisce alle “gretine”

Denunce legittime o accuse tirate a casaccio? Neldiffuso dambientaliste di “Extinction rebellion” ciò che normalmente viene effettuato durante le perquisizioni, peraltro su donne con vigilanza di personale femminile, viene spacciato d“ribelle” filo-Greta Thunberg, come una richiesta violenta, inopportuna e perfino a sfondo sessista o sessuale. “Mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi lee di fare tre squat mentre ai i maschi non è stato chiesto di spogliarsi e togliersi i vestiti. Siamo stati dentro quasi sette ore”, è la denuncia di una delle attiviste di Extinction rebellion un unrealizzato dopo lo sgombero del piazzale antistante la sede bresciana di Leonardo per dire no alla guerra e contestare l’azienda “che fornisce armi che consentono a Israele di bombardare la popolazione palestinese, i bambini, gli ospedali”.