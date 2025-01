Iltempo.it - Scatta il cessate il fuoco, a Gaza scatta la festa: "Il giorno più bello"

A Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di, grandi folle di palestinesi sono scese in piazza per festeggiare il raggiungimento dell'accordo tra Israele e Hamas sulil, applaudendo e suonando i clacson. «Le persone sono felici dopo le sofferenze che hanno visto per più di un anno. Speriamo che venga attuato», ha detto Ashraf Sahwiel al telefono ad Ap. Sahwiel, sfollato a causa del conflitto, attualmente vive in una tenda a Deir al-Balah con cinque membri della famiglia. L'uomo ha aggiunto che tutti hanno seguito da vicino i negoziati negli ultimi giorni, «anche i bambini che hanno speranza e sono felici di tornare a casa». Quando è stato annunciato l'accordo, la 'piazza degli ostaggi' a Tel Aviv è rimasta calma, con alcuni israeliani ignari che fosse stato raggiunto.