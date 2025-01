Ilfoglio.it - Satira o non satira: dove l’Ordine dei giornalisti è imbattibile

Al direttore - Se Oliviero Toscani avesse scattato oggi la famosa foto della culotte di jeans con la scritta sul sedere “chi mi ama mi segua”, sarebbe stato accusato di sessismo. Da quella stessa sinistra che all’epoca lo esaltò come il fotografo di una rivoluzione culturale e sociale per la libertà e l’emancipazione delle donne e non solo. E che lo difese dalle accuse di blasfemia che gli arrivarono dal Vaticano, e da una destra bigotta e restauratrice. Toscani sfidò tutte le convenzioni grazie a quelle foto anticonformiste e trasgressive. Ma era il 1973, e all’epoca l’emancipazione delle donne passava proprio dalla liberazione del corpo dal pudore imposto da clero e patriarcato. Il contrario di ciò che accade oggi, da quando il politicamente corretto si è mangiato ogni anelito di libertà e il sedere di una donna è divenuto simbolo di mercificazione e sessismo.