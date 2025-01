Lanazione.it - Sarà Marco Torre il nuovo direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est

Arezzo, 15 gennaio 2025 –il'AslSud Est. È attualmente in corso, infatti, l'iter per la sua nomina a dg che andrà a sostituire Antonio D'Urso, dimessosi per diventare ildirigentedel dipartimento salute e politiche socialia Provincia autonoma di Trento. Il presidentea commissione sanità del Consiglio regionale, Enrico Sostegni, ha detto che la proposta di nomina «è arrivata in commissione in questi giorni e vedrà il 22 gennaio in commissione la presenza del candidato,, che verrà in audizione, si confronterà con la commissione che poi esprimerà il suo parere. Il nostro parere non è vincolante ma è obbligatorio nel percorso di nomina».è attualmentea Fondazione Monasterio, centro di eccellenza cardiologico incon due sedi ospedaliere a Massa e Pisa.