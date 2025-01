Pronosticipremium.com - Rosella Sensi promuove Pisilli e Baldanzi: “Spero siano il futuro della nostra Roma”

Leggi su Pronosticipremium.com

Nella serata di ieri, martedì 14 gennaio, è andato in scena l’evento per la celebrazione del 25° anniversario dell’Unione dei Tifosinisti, con lache è stata rappresentata da Niccolòe Tommaso. Alla cena è stata anche invitata, ex presidenteformazione giallorossa per tre anni tra il 2008 ed il 2011.Il post diha voluto commentare la bella serata trascorsa tramite un post su Instagram, spendendo belle parole per: “Una serata importante e un’occasione per sentire ancora una volta tutto il vostro affetto. Ieri sono stata invitata ai festeggiamenti del 25° anniversario dell’Unione Tifosinisti e mi sono commossa nell’abbracciare tanti tifosi e nel sentire le loro parole di amore e gratitudine verso di me, la mia famiglia e soprattutto nei confronti di papà.